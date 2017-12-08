Петербуржец скончался из-за не приехавшей на вызов скорой

Москва, 8 декабря. В Петербурге фельдшеры проигнорировали вызов к пациенту, в результате чего он скончался из-за вовремя не оказанной помощи. Против медиков возбуждено уголовное дело о халатности.

Как говорится в сообщении прокуратуры, в неотложку четыре раза звонили родственники петербуржца. В ночь с 15 на 16 ноября два фельдшера станции ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи №4» в Пушкинском районе Петербурга получили показания к экстренной госпитализации больного. Несмотря на это, по нужному адресу специалисты так и не выехали.

По информации прокуратуры, мужчина запоздало получил медпомощь только через 10 часов и впоследствии скончался. Материалы дела о халатности медиков направлены в правоохранительные органы, сообщает агентство «Ридус».

Напомним, 21 октября бригада скрой помощи города Каменск-Уральский Свердловской области не оказала медицинскую помощь девушке.