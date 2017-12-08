Юг Петербурга утром встал в 14-километровой пробке из-за снегопада

Санкт-Петербург, 8 декабря. Утром на петербургской КАД образовалась пробка длиной в 14 километров, в целом сервис «Яндекс.Пробки» оценил сложность ситуации на дорогах в 8 баллов.

К таким последствиям привел снегопад, прошедший в Петербурге в пятницу. Из-за непростых дорожных условий жителям города приходилось подолгу стоять в пробках по пути на работу. Так, особенно непростая ситуация возникла на КАД. ДТП, произошедшее на внутренней стороне кольцевой, привела к 14-километровому затору на участке от Мурманского до Московского шоссе.

Ожидается, что такая же непростая ситуация на дорогах будет наблюдаться в городе вечером, когда петербуржцы будут возвращаться домой.