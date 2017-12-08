Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия свободна от террористов ИГИЛ: о том, как ВКС РФ вывели армию САР на путь победы
Общество
Юг Петербурга утром встал в 14-километровой пробке из-за снегопада
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Юг Петербурга утром встал в 14-километровой пробке из-за снегопада

    14:02  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  08 Декабря 2017
    40

    Петербург встал в 14-километровую пробку из-за снегопада

    Санкт-Петербург, 8 декабря. Утром на петербургской КАД образовалась пробка длиной в 14 километров, в целом сервис «Яндекс.Пробки» оценил сложность ситуации на дорогах в 8 баллов.

    К таким последствиям привел снегопад, прошедший в Петербурге в пятницу. Из-за непростых дорожных условий жителям города приходилось подолгу стоять в пробках по пути на работу. Так, особенно непростая ситуация возникла на КАД. ДТП, произошедшее на внутренней стороне кольцевой, привела к 14-километровому затору на участке от Мурманского до Московского шоссе.

    Ожидается, что такая же непростая ситуация на дорогах будет наблюдаться в городе вечером, когда петербуржцы будут возвращаться домой.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кад #транспорт #пробка #дорога
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть