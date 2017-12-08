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Петербуржская полиция задержала «колдунью», получившую у пенсионерки почти 2 млн
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    Петербуржская полиция задержала «колдунью», получившую у пенсионерки почти 2 млн

    13:37  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:03  08 Декабря 2017
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    Петербуржская полиция задержала «колдунью», получившую у пенсионерки почти 2 млн

    Санкт-Петербург, 8 декабря. Мошенница под видом «колдуньи» обманула пожилую петербурженку почти на два миллиона рублей. В настоящее время злоумышленница задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как стало известно ФАН, подозреваемая заявляет, что владеет сверхспособностями. Ее жертвой стала 77-летняя петербурженка, которая за эту «магию» отдала «колдунье» 1 млн 842 тысячи рублей.

    Надежда С. заверила потерпевшую, что и на ней, и на ее семье лежит порча, которая нужно срочно снять. Только в отличие от уличных мошенниц, предлагающих погадать и забирающих все ценное сразу, Надежда С. получала деньги в несколько приемов и банковскими переводами.

    Чтобы обмануть жертву, мошенница делала вид, что совершает обряды при помощи свечей, фигурок из теста, соли и особого яйца.

    Сейчас подозреваемая находится в 60-м отделе полиции Василеостровского района города.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #санкт-петербург #мошенничество #преступления #колдовство
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