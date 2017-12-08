В Петербурге с 9 декабря на нескольких улицах ограничат дорожное движение

Санкт-Петербург, 8 декабря. В северной столице с 9 по 10 декабря на улице Рылеева (участок от переулка Радищева до Маяковского) будут производиться работы по прокладке электрокабеля. В связи с этим улицу закроют для движения транспорта.

Ремонтные работы дороги и прокладка электрокабеля продолжаются в Петербурге, сообщили в Смольном. Так, до 17 декабря перекроют движение на улице Бабушкина, ограничит движение на перекрестке Оранжерейной и Новой. С 9 по 10 декабря закроют улицу Рылеева, в эти дни нельзя будет проехать по перекрестку Крупской, улице Бадаева. Также рабочие ведут реконструкцию Мучного моста, в связи с чем до 20 декабря перекроют движение по набережной канала Грибоедова.