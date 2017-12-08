Памятник Столыпину может появиться в Петербурге

Москва, 8 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в Петербурге может быть установлен памятник государственному деятелю Петру Столыпину.

Как сообщил губернатор в ответ на запрос депутата ЗаКС Александра Тетердинко, комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга предложит включить Петра Столыпина в перечень выдающихся личностей, связанных с Петербургом и по сей день не увековеченных в произведениях монументального искусства.

Полтавченко добавил, что памятник будет установлен на средства бюджета Северной столицы, передает «ФедералПресс».

Лидера фракции «Единая Россия» Тетердинко выступил с инициативой установки памятника Столыпину в середине ноября. Он отметил, что «памятники великому реформатору стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге». Необходимо восстановить историческую справедливость, считает депутат.