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Россия
Памятник Столыпину может появиться в Петербурге
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    Памятник Столыпину может появиться в Петербурге

    12:49  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:49  08 Декабря 2017
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    Памятник Столыпину может появиться в Петербурге

    Москва, 8 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в Петербурге может быть установлен памятник государственному деятелю Петру Столыпину.

    Как сообщил губернатор в ответ на запрос депутата ЗаКС Александра Тетердинко, комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга предложит включить Петра Столыпина в перечень выдающихся личностей, связанных с Петербургом и по сей день не увековеченных в произведениях монументального искусства.

    Полтавченко добавил, что памятник будет установлен на средства бюджета Северной столицы, передает «ФедералПресс».

    Лидера фракции «Единая Россия» Тетердинко выступил с инициативой установки памятника Столыпину в середине ноября. Он отметил, что «памятники великому реформатору стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге». Необходимо восстановить историческую справедливость, считает депутат.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #памятник #петербург #столыпин
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