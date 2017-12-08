Живой учебник истории: мультимедийный парк появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге заканчивается монтаж экспозиций в новом мультимедийном музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история». Живой учебник истории откроется для посетителей 12 декабря, вход первые месяцы будет бесплатным. Одним из первых в исторический парк попал корреспондент Федерального агентства новостей.

К концу следующего года в России будет 20 мультимедийных парков, посвященных истории страны. В Петербурге, вслед за Москвой, Уфой, Екатеринбургом, Махачкалой, Пермью, Якутском, Новосибирском, Волгоградом, Ставрополем и другими городами, открывается 15-я экспозиция.

«В основном, другие города перестраивали имеющиеся здания под парк, достраивали или, если строили новые, то максимум размером в 6000 квадратных метров, — говорит Сергей Важенин, руководитель «Центар выставочных и музейных проектов». — У нас же только два выставочных крыла по 2500 квадратных метра каждое, в новом, специально выстроенном здании».

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал выставку «прекрасным, правильно сделанным экспериментом, на две трети написанным учебником русской истории». Этот мультимедийный учебник начинается с истории славян и заканчивается 2016-м годом с многоточием. Пройти это все за один раз вряд ли возможно, как малореально за ночь прочитать всю тысячелетнюю историю страны. Залы разделены на темы, их можно проходить как параграфы книги, выбирая нужный этап времени: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история. 1945-2016». Еще один зал посвящен постоянной региональной выставке «Санкт-Петербург — история развития». Более трехсот лет жизни города воссозданы с помощью фотографий, видеоматериалов, музейных экспонатов, 3D-моделей известных петербургских персонажей.

Исторический парк «Россия — моя история» создавался в новом для российских музеев формате мультимедийного проекта. В каждом зале выставки более 200 проекторов, во всем музейном пространстве – девять кинотеатров, а история транслируется с более чем тысячи экранов и дисплеев всех видов. К каждому экрану можно прикоснуться и натренированным на гаджетах движением пролистнуть исторические факты, выбрать ответ в викторине (например, сказать, куда приземлился Гагарин), переместить корабли на карте Синопского сражения, посмотреть типичный советский дом в разрезе, запустить электроэнергию от Москвы до Владивостока, проголосовать за или против СССР. Значимые персонажи российской истории окружены цитатами современников, историков и своими собственными высказываниями. Выставка «Россия — моя история» многим запомнилась занятными фактами из жизни российских героев, которые вытащили из архивов и книг создатели проекта. Человечнее и понятнее станут Александр Невский, Петр I, Екатерина II, Николай I и другие правители Руси-России, мнение о которых мы составляли по учебникам.

Интерактив, от которого будет не оттащить взрослых посетителей — это столы с предметами советского быта, где костяшки домино складываются в слово «Рыба», газета под рыбкой превращается в трансляцию футбольного мачта, а нарезной батон… в сами увидите что.

Отдельный выставочный блок посвящен религиозной теме — кроме стендов о крещении Руси здесь есть купол с эффектными проекциями церковных сводов.

Помимо внутренней истории России, в экспозиции есть стенды, посвященные внешним связям нашей страны с миром — например, мультимедийные примеры антисоветской пропаганды. Некоторые в точности перекликаются со злободневными историями — скажем, отказ СССР от участия в Олимпийских Играх 1984 года и реакция американской и западной прессы.

В петербургском историческом парке уже готовятся к работе шесть лекториев, кинотеатры и конференц-залы — все для увлекательного изучения истории. Центральный холл на 300 человек будет использоваться как амфитеатр, кинотеатр и лекторий. Здесь под потолком будет висеть восстановленный самолет «Илья Муромец». Официальная презентация нового исторического парка состоится 10 декабря для городской администрации, а с 12 декабря выставка откроется для всех посетителей.