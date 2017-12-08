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Общество
Полтавченко пообещал решить проблемы обманутых дольщиков к 2020 году
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    Полтавченко пообещал решить проблемы обманутых дольщиков к 2020 году

    11:44  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:44  08 Декабря 2017
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    Полтавченко пообещал решить проблемы обманутых дольщиков к 2020 году

    Санкт-Петербург, 8 декабря. Власти северной столицы планируют до конца 2019 года решить проблему дольщиков, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ходе строительного съезда. 

    Петербургские власти будут плотно заниматься проблемой дольщиков в 2018 году и до конца 2019 года постараются решить все вопросы, заявил губернатор Георгий Полтавченко. По словам чиновника, к 2020 году в реестре не должно остаться фамилий пострадавших граждан. На данный момент в список входит 2512 человек.

    По прогнозам властей, к январю будущего года их останется 700 человек. В 2017 году с учета будет снято 34 «проблемных» дома благодаря работе городских чиновников и застройщиков. Ранее количество недостроев равнялось 68, в эксплуатацию не были переданы 20 тысяч квартир. Напомним, что глава государства Владимира Путин распорядился проработать механизм нового финансирования строительства, чтобы уйти от долевого. 

    Полтавченко пообещал решить проблемы обманутых дольщиков к 2020 году

    Автор: Ирина Селезнева
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    #петербург #полтавченко
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