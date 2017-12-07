Главный синоптик обещает петербуржцам «настоящий снегопад» 8 декабря

Санкт-Петербург, 7 декабря. В пятницу в Петербурге пройдет сильный снегопад, об этом предупредил жителей города главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, 8 декабря в Петербург придет циклон и город накроет «настоящий снегопад».

«Так что завтра в городе снова будет снежно и красиво», — добавил он.

Кроме того, синоптик отметил, что в пятницу произойдет смена циклонов: после сильного снегопада наступит незначительная оттепель. Воздух может прогреться до плюс двух.

В целом, как рассказал Колесов «Росбалту», температура будет колебаться на уровне нуля. При этом ночами столбик термометра может опускаться до минус пяти.