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Три станции метро Петербурга одновременно закрыли для пассажиров
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    Три станции метро Петербурга одновременно закрыли для пассажиров

    13:58  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  07 Декабря 2017
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    Три станции метро Петербурга одновременно закрыли для пассажиров

    Санкт-Петербург, 7 декабря. В Петербурге одновременно закрыли три станции метрополитена — «Площадь Восстания», «Волковская» и «Площадь Ленина». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале метро Петербурга.

    Так, станция «Площадь Ленина» была закрыта из-за обнаруженного бесхозного предмета. По этой же причине была закрыта и «Волковская». В 13.26 появилась информация о закрытии станции «Площадь Восстания», а именно первого и второго вестибюлей.

    Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры петербургского метро теперь смогут пользоваться бесплатной сетью Wi-Fi на всех станциях.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #метро
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