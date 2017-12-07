Три станции метро Петербурга одновременно закрыли для пассажиров

Санкт-Петербург, 7 декабря. В Петербурге одновременно закрыли три станции метрополитена — «Площадь Восстания», «Волковская» и «Площадь Ленина». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале метро Петербурга.

Так, станция «Площадь Ленина» была закрыта из-за обнаруженного бесхозного предмета. По этой же причине была закрыта и «Волковская». В 13.26 появилась информация о закрытии станции «Площадь Восстания», а именно первого и второго вестибюлей.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры петербургского метро теперь смогут пользоваться бесплатной сетью Wi-Fi на всех станциях.