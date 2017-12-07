Мужчина обварил ноги кипятком при прорыве трубы на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 7 декабря. Прорыв трубы произошел по проспекту Славы между Бухарестской и Будапештской улицами.

Как стало известно, в результате прорыва теплосети провалился асфальт, из-за чего пострадал один человек — 47-летний водитель. Мужчина, увидев, как его припаркованный автомобиль оказался в «море» горячей воды, перепрыгнул через ограждения, чтобы отогнать ее, но обварил себе ноги и был госпитализирован в НИИ Джанелидзе.