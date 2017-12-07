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Происшествия
Мужчина обварил ноги кипятком при прорыве трубы на юге Петербурга
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    Мужчина обварил ноги кипятком при прорыве трубы на юге Петербурга

    13:52  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  07 Декабря 2017
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    Мужчина обварил ноги кипятком при прорыве трубы на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Прорыв трубы произошел по проспекту Славы между Бухарестской и Будапештской улицами. 

    Как стало известно, в результате прорыва теплосети провалился асфальт, из-за чего пострадал один человек — 47-летний водитель. Мужчина, увидев, как его припаркованный автомобиль оказался в «море» горячей воды,  перепрыгнул через ограждения, чтобы отогнать ее, но обварил себе ноги и был госпитализирован в НИИ Джанелидзе. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург
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