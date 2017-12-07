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Общество
Петербуржцы задолжали за капремонт 1,3 млрд рублей
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    Петербуржцы задолжали за капремонт 1,3 млрд рублей

    13:01  7 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  07 Декабря 2017
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    Петербуржцы задолжали за капремонт 1,3 млрд рублей

    Санкт-Петербург, 7 декабря. 1,3 млрд рублей составила задолженность жителей Петербурга перед Фондом капремонта на конец ноября текущего года. 

    Как говорится в сообщении на сайте организации, Фонд организовал массовую рассылку претензионных писем в рамках работы по снижению задолженности по оплате взносов на капремонт. Всего планируется разослать более 100 тысяч писем. В первую очередь эти письма получат собственники.

    Специалисты Фонда прогнозируют погашение долгов в первые месяцы после получения писем более чем 20–25% должниками исходя из опыта уже проведенной аналогичной работы с должниками, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, ранее сообщалось, что с 12 декабря жители Петербурга смогут оплатить проезд в электричках с помощью проездной карты «Подорожник». 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #капремонт
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