В Петербурге водитель Ford Focus проехался по ноге полицейского и скрылся

Санкт-Петербург, 7 декабря. В ночь на 7 декабря водитель Ford Focus проехался по пешеходной зоне в Петербурге. Правоохранительные органы попытались остановить иномарку, но мужчина попытался скрыться, наехав на ногу одному из полицейских.

Правоохранительные органы северной столицы заметили нарушителя, который проехался по зоне для пешеходов на иномарке Ford. Мужчина не отреагировал на требования полиции, он не остановил машину, а вместо этого наехал на ногу одному из правоохранителей. Полицейские открыли предупредительный огонь, пострадавших нет, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Злоумышленнику удалось скрыться с места инцидента. В брошенной им машине находилось удостоверение и мобильный телефон. Согласно документам, нарушителем оказался ранее судимый 33-летний местный житель, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».