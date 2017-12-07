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Экономика
Эксперт назвала причины снижения объема сборов страховых компаний в Ленобласти
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    Эксперт назвала причины снижения объема сборов страховых компаний в Ленобласти

    11:39  7 Декабря 2017
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    Эксперт назвала причины снижения объема сборов страховых компаний в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Руководитель Северо-Западного дивизиона Группы «Ренессанс страхования» Ольга Захарченко, комментируя снижение страховых сборов по ОСАГО в Ленинградской области, сообщила, что Банк России показал данные за шесть месяцев текущего года, в связи с этом крайне трудно составить полную картину. 

    По ее словам, страховой рынок меняется достаточно молниеносно. Происходит это по причине поправок и нововведений в законах, отметила специалист. 

    Захарченко рассказала, что на сегодняшний день зафиксирована высокая убыточность полисов ОСАГО и КАСКО. По ее словам, КАСКО продолжает терять популярность и не пользуется высоким спросом, пишет «Политэксперт»

    Эксперт назвала причины снижения объема сборов страховых компаний в Ленобласти

    При этом россияне активно приобретают транспортные средства. Она объяснила такую тенденцию увеличением спроса на бюджетные варианты страхования автомобилей.

    Максимальный размер денежных выплат в России пришелся на ОСАГО и составив 103,6 миллиарда рублей. Однако, невзирая на высокий рост выплат, количество сборов уменьшается. 

    К примеру, в Ленинградской области общая доля страховых взносов рухнула на 4,5% и составила 2,52 миллиарда рублей. Отмечается, что по Ленинградской области упали сборы по всем ключевым видам страхования, кроме страхования жизни.

    Автор: Дана Балан
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    #ленобласть #осаго #страховка #каско
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