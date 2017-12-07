В Росавиации опровергли информацию о подготовке проверки «Пулково»

Санкт-Петербург, 7 декабря. Росавиация писала письма в прокуратуру с просьбой разрешить неплановые проверки воздушных гаваней Петербурга, Калининграда и Мурманска.

По информации Федерального агентства новостей, Росавиация писала письма в прокуратуру с просьбой разрешить неплановые проверки аэропортов Петербурга, Калининграда и Мурманска, поскольку в них самые сложные условия.

Однако, по данным источника, прокуратура запретила, поэтому Росавиация проводит только плановые проверки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Росавиация якобы сообщила о старте проверки «Пулково» на готовность к работе при увеличенном пассажиропотоке и при сложных погодных условиях.