В Росавиации опровергли информацию о подготовке проверки «Пулково»
Санкт-Петербург, 7 декабря. Росавиация писала письма в прокуратуру с просьбой разрешить неплановые проверки воздушных гаваней Петербурга, Калининграда и Мурманска.
По информации Федерального агентства новостей, Росавиация писала письма в прокуратуру с просьбой разрешить неплановые проверки аэропортов Петербурга, Калининграда и Мурманска, поскольку в них самые сложные условия.
Однако, по данным источника, прокуратура запретила, поэтому Росавиация проводит только плановые проверки.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Росавиация якобы сообщила о старте проверки «Пулково» на готовность к работе при увеличенном пассажиропотоке и при сложных погодных условиях.
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