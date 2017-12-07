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Еще четверо человек задержали в Петербурге по делу педофилов
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    Еще четверо человек задержали в Петербурге по делу педофилов

    10:12  7 Декабря 2017
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    Еще четверо человек задержали в Петербурге по делу педофилов

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Еще четверо человек задержаны в Петербурге по делу педофилов. Их обвиняют в принуждении воспитанников Центра для детей-сирот давать ложные показания под угрозой убийства.

    В конце апреля 2017 года петербургские правоохранительные органы задержали четверых мужчин по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, воспитывающихся в одном из городских центров для детей-сирот.

    6 декабря следствие задержало по данному делу еще четырех граждан, которые, как удалось установить, заставляли детей, ставших жертвами педофилов, давать ложные показания. Для этого они прибегали к шантажу и угрожали убийством, сообщает источник ФАН.

    В настоящее время задержанные находятся под подпиской о невыезде. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний».

    Автор: Алексей Громов
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    #педофилы #шантаж
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