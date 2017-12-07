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Около 700 спецмашин ликвидировали последствия снегопада в Петербурге
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    Около 700 спецмашин ликвидировали последствия снегопада в Петербурге

    10:37  7 Декабря 2017
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    Около 700 спецмашин ликвидировали последствия снегопада в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Примерно 700 единиц специальной техники и 450 дворников ликвидировали последствия снегопада в Северной столице. Об этом сообщает в среду комитет по благоустройству города. 

    По имеющейся информации, техника приступила к уборке снега после часа пик в минувшую среду.

    «В самый напряженный с точки зрения трафика период уборочные машины уходят с магистралей, чтобы не создавать дополнительные пробки», — сообщил собеседник.

    Отмечается, что также в течение всей ночи проводилась обработка дорог и тротуаров специальными материалами, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Около 700 спецмашин ликвидировали последствия снегопада в Петербурге 

    Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге за семь дней с улиц вывезли 15 тысяч кубометров снега.

    Автор: Дана Балан
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    #погода #петербург #снегопад #снег #спецтехника
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