Около 700 спецмашин ликвидировали последствия снегопада в Петербурге 

Санкт-Петербург, 7 декабря. Примерно 700 единиц специальной техники и 450 дворников ликвидировали последствия снегопада в Северной столице. Об этом сообщает в среду комитет по благоустройству города.

По имеющейся информации, техника приступила к уборке снега после часа пик в минувшую среду.

«В самый напряженный с точки зрения трафика период уборочные машины уходят с магистралей, чтобы не создавать дополнительные пробки», — сообщил собеседник.

Отмечается, что также в течение всей ночи проводилась обработка дорог и тротуаров специальными материалами, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге за семь дней с улиц вывезли 15 тысяч кубометров снега.