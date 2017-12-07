В «Пулково» не получали извещений о проверке от Росавиации

Санкт-Петербург, 7 декабря. Росавиация уведомила воздушную гавань «Пулково» о старте проверки на готовность к работе при увеличенном пассажиропотоке и при плохих метеоусловиях, сообщили местные СМИ.

По информации ФАН, в аэропорту уже прошла плановая проверка —«это ежегодная процедура — все аэропорты страны готовятся к работе в осенне-зимнюю навигацию, проводят обучение персонала, после чего отчитываются перед Росавиацией, которая проводит проверку».

Отмечается, что при подготовке к зиме в петербургском аэропорту были проверены все производственные и технологические системы, исследована система контроля погодных условий, благодаря которой можно узнать молниеносный прогноз на ближайшие несколько часов.

Кроме того, в «Пулково» заявили, что были ликвидированы недочеты аэродромного покрытия. При увеличенном пассажиропотоке в воздушной гавани вводятся дополнительные смены персонала.

По поводу внеплановой проверки в петербургском аэропорту информации не получали.

Как отметил собеседник агентства, проверка Росавиации не связана с произошедшем накануне инцидентом в «Шереметьево».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, накануне Boeing выкатился за пределы полосы в аэропорту «Шереметьево».