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В «Пулково» не получали извещений о проверке от Росавиации
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    В «Пулково» не получали извещений о проверке от Росавиации

    9:54  7 Декабря 2017  /обновлено: 10:33  07 Декабря 2017
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    Росавиация проверит готовность «Пулково» к непогоде

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Росавиация уведомила воздушную гавань «Пулково» о старте проверки на готовность к работе при увеличенном пассажиропотоке и при плохих метеоусловиях, сообщили местные СМИ.

    По информации ФАН, в аэропорту уже прошла плановая проверка —«это ежегодная процедура — все аэропорты страны готовятся к работе в осенне-зимнюю навигацию, проводят обучение персонала, после чего отчитываются перед Росавиацией, которая проводит проверку». 

    Росавиация проверит готовность «Пулково» к непогоде

    Отмечается, что при подготовке к зиме в петербургском аэропорту были проверены все производственные и технологические системы, исследована система контроля погодных условий, благодаря которой можно узнать молниеносный прогноз на ближайшие несколько часов.

    Кроме того, в «Пулково» заявили, что были ликвидированы недочеты аэродромного покрытия. При увеличенном пассажиропотоке в воздушной гавани вводятся дополнительные смены персонала. 

    По поводу внеплановой проверки в петербургском аэропорту информации не получали. 

    Как отметил собеседник агентства, проверка Росавиации не связана с произошедшем накануне инцидентом в «Шереметьево». 

    Как сообщало Федеральное агентство новостей, накануне Boeing выкатился за пределы полосы в аэропорту «Шереметьево».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #самолет #петербург #пулково #росавиация
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