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В Петербурге мужчина зарезал в гостях собутыльницу
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    В Петербурге мужчина зарезал в гостях собутыльницу

    9:31  7 Декабря 2017
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    В Петербурге мужчина зарезал в гостях собутыльницу

    Санкт-Петербург, 7 декабря. В Петербурге ранее судимый мужчина зарезал собутыльницу. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду примерно в 18.00 в квартире дома, расположенного по улице Передовиков, находившийся в гостях мужчина 1963 года рождения в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта ножом ударил женщину 1982 года рождения.

    Пострадавшую с многочисленными травмами экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти ее медики не смогли. 

    В Петербурге мужчина зарезал в гостях собутыльницу

    Сотрудники полиции задержали ранее судимого злоумышленника. 

    В отношении него возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности случившегося. 

    Ранее сообщалось, что в Петербурге безработный зарезал приятеля во время конфликта. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #убийство #нож #петербург
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