В Петербурге мужчина зарезал в гостях собутыльницу

Санкт-Петербург, 7 декабря. В Петербурге ранее судимый мужчина зарезал собутыльницу.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду примерно в 18.00 в квартире дома, расположенного по улице Передовиков, находившийся в гостях мужчина 1963 года рождения в ходе вспыхнувшего во время застолья конфликта ножом ударил женщину 1982 года рождения.

Пострадавшую с многочисленными травмами экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти ее медики не смогли.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого злоумышленника.

В отношении него возбуждено уголовное дело, выясняются все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге безработный зарезал приятеля во время конфликта.