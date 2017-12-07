Полтавченко призовут не пускать спортсменов Петербурга на ОИ-2018

Петербург, 07 декабря. Губернатору Георгию Полтавчено предложат рекомендовать спортсменам из Петербурга не участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

Как сообщает «Газета.ru» с такой инициативой выступил депутат Государственной думы ФС РФ Виталий Милонов. Свои мысли по поводу парламентарий изложил в обращении на имя губернатора.

«Депутат просит губернатора рекомендовать петербургским спортсменам воздержаться от посещения Олимпиады, где не рады видеть российский флаг», — говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Как считает народный избранник, в настоящий момент над Российской Федерацией и ее спортсменами развязано «настоящее судилище под самыми отвратительными предлогами и поводами».