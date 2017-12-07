Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
Общество
Полтавченко призовут не пускать спортсменов Петербурга на ОИ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полтавченко призовут не пускать спортсменов Петербурга на ОИ-2018

    8:21  7 Декабря 2017
    490

    Полтавченко призовут не пускать спортсменов Петербурга на ОИ-2018

    Петербург, 07 декабря. Губернатору Георгию Полтавчено предложат рекомендовать спортсменам из Петербурга не участвовать в Олимпийских играх 2018 года.

    Как сообщает «Газета.ru» с такой инициативой выступил депутат Государственной думы ФС РФ Виталий Милонов. Свои мысли по поводу парламентарий изложил в обращении на имя губернатора.

    «Депутат просит губернатора рекомендовать петербургским спортсменам воздержаться от посещения Олимпиады, где не рады видеть российский флаг», — говорится в сообщении пресс-службы депутата.

    Как считает народный избранник, в настоящий момент над Российской Федерацией и ее спортсменами развязано «настоящее судилище под самыми отвратительными предлогами и поводами».

    «Сегодня стоит вопрос о защите гордости нашей страны и нашего родного города, подарил стране и миру целую плеяду замечательных атлетов мирового класса», — резюмировал Виталий Милонов.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #георгий полтавченко #ои-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть