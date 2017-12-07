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Общество
Названы лучшие бары и рестораны Петербурга
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    Названы лучшие бары и рестораны Петербурга

    8:20  7 Декабря 2017
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    Названы лучшие бары и рестораны Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 декабря. Премия «Топ-100 ресторанов Петербурга» впервые состоялась в Северной столице. Журналисты и рестораторы выбрали лучшие заведения Петербурга. 

    По имеющимся данным, лучшим рестораном стал «Блок», который находится на крыше «Ленинград центра». В номинации «Лучшее кафе» победило заведение «Италия», расположенное на улице Бакунина.

    Названы лучшие бары и рестораны Петербурга

    Также два петербургских заведения победили в категории «Лучший ресторан петербургской кухни» — La Perla Fish House на улице Марата и «Гуси-Лебеди» на Коломяжском проспекте.

    Лучшим баром стал El Capitas, который расположен на Колокольной улице. Лучший street food, по версии критиков, можно отведать в баре Бекицер на Пяти углах.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #еда #рестораны #бары
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