Названы лучшие бары и рестораны Петербурга

Санкт-Петербург, 7 декабря. Премия «Топ-100 ресторанов Петербурга» впервые состоялась в Северной столице. Журналисты и рестораторы выбрали лучшие заведения Петербурга.

По имеющимся данным, лучшим рестораном стал «Блок», который находится на крыше «Ленинград центра». В номинации «Лучшее кафе» победило заведение «Италия», расположенное на улице Бакунина.

Также два петербургских заведения победили в категории «Лучший ресторан петербургской кухни» — La Perla Fish House на улице Марата и «Гуси-Лебеди» на Коломяжском проспекте.

Лучшим баром стал El Capitas, который расположен на Колокольной улице. Лучший street food, по версии критиков, можно отведать в баре Бекицер на Пяти углах.