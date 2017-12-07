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Общество
«Бесшовный» Wi-Fi может появиться на улицах и на всем общественном транспорте Петербурга
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    «Бесшовный» Wi-Fi может появиться на улицах и на всем общественном транспорте Петербурга

    7:54  7 Декабря 2017
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    «Бесшовный» Wi-Fi может появиться на улицах и на всем общественном транспорте Петербурга

    Санкт-Петербург, 7 декабря. «Бесшовный» доступ к сети Wi-Fi в перспективе может появиться на всем общественном транспорте и на улицах Петербурга. Об этом сообщил накануне вице-губернатор города Игорь Албин.

    Албин пообещал, что существующие неполадки в работе бесплатного Wi-Fi в петербургском метрополитене в скором времени будут устранены, кроме того, пассажирам не придется переподключаться к Wi-Fi заново при пересадке из метро на наземный транспорт.

    «В перспективе удобный «бесшовный» доступ к Интернету будет обеспечен на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между метро и наземным транспортом», — приводит его слова издание «Невские новости».

    Албин отметил, что запуск единой Сети в подземке – первый шаг в реализации проекта по формированию единого Wi-Fi-пространства в городе.

    Напомним, как ранее сообщала газета «Известия», 6 декабря бесплатный Wi-Fi начал работу на всех станциях метро в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #метро #wi-fi
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