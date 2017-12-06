Власти Петербурга намерены запретить выступать в суде адвокатам-самоучкам
Санкт-Петербург, 6 декабря. Законодательное собрание Петербурга намерено запретить адвокатам без юридического образования выступать в суде, сообщил автор законопроекта Денис Четырбок.
«Сейчас в компаниях, которые оказывают юридические услуги, сидят повара, слесари, инженеры, кто угодно… — констатирует Четырбок. — Очевидно, что такой порядок дел недопустим».
По мнению автора законопроекта, необходимо, чтобы в суде отстаивали интересы обвиняемых только адвокаты с юридическим образованием. Его инициатива была одобрена парламентом города.
Однако депутат Борис Вишневский считает, что это будет ограничивать людей в праве выбора защитника свой интересов.
«Ноев ковчег строили непрофессионалы, — напомнил он известное выражение, — профессионалы строили «Титаник».