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Власти Петербурга намерены запретить выступать в суде адвокатам-самоучкам
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    Власти Петербурга намерены запретить выступать в суде адвокатам-самоучкам

    15:38  6 Декабря 2017
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    Власти Петербурга намерены запретить выступать в суде адвокатам-самоучкам

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Законодательное собрание Петербурга намерено запретить адвокатам без юридического образования выступать в суде, сообщил автор законопроекта Денис Четырбок.

    «Сейчас в компаниях, которые оказывают юридические услуги, сидят повара, слесари, инженеры, кто угодно… — констатирует Четырбок. — Очевидно, что такой порядок дел недопустим».

    По мнению автора законопроекта, необходимо, чтобы в суде отстаивали интересы обвиняемых только адвокаты с юридическим образованием. Его инициатива была одобрена парламентом города.

    Власти Петербурга намерены запретить выступать в суде адвокатам-самоучкам

    Однако депутат Борис Вишневский считает, что это будет ограничивать людей в праве выбора защитника свой интересов.

    «Ноев ковчег строили непрофессионалы, — напомнил он известное выражение, — профессионалы строили «Титаник».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #запрет #адвокат #заксобрание #четырбок #юридическое образование
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