Власти Петербурга намерены запретить выступать в суде адвокатам-самоучкам

Санкт-Петербург, 6 декабря. Законодательное собрание Петербурга намерено запретить адвокатам без юридического образования выступать в суде, сообщил автор законопроекта Денис Четырбок.

«Сейчас в компаниях, которые оказывают юридические услуги, сидят повара, слесари, инженеры, кто угодно… — констатирует Четырбок. — Очевидно, что такой порядок дел недопустим».

По мнению автора законопроекта, необходимо, чтобы в суде отстаивали интересы обвиняемых только адвокаты с юридическим образованием. Его инициатива была одобрена парламентом города.

Однако депутат Борис Вишневский считает, что это будет ограничивать людей в праве выбора защитника свой интересов.