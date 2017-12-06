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Политика
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Общество
Движение по двум улицам ограничат в Петербурге
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    Движение по двум улицам ограничат в Петербурге

    12:01  6 Декабря 2017
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    Движение по двум улицам ограничат в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Власти Петербурга на этой неделе закроют проезд по двум улицам в связи с проведением строительных и ремонтных работ, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

    Так, с 7 по 18 декабря будет закрыто движение по второй Комсомольской улице от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения. Причиной закрытия участка стали работы по прокладке тепловой сети.

    С 8 по 21 декабря будет закрыто движение по Камышинской улице в створе Лесопарковой улице в связи с реконструкцией газопровода.

    Кроме того, с 8 по 13 декабря планируется закрыть участок Волхонского шоссе в районе поселка Александровская — от Окружной улицы до улицы Третьей Пятилетки.  Еще три участка (перекресток Школьной и Октябрьского бульвара,  улица Школьная и улица Магазейная) будут перекрыты в Пушкине с 8 до 11 декабря из-за работ по прокладке газопровода.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #петербург #закрытие #ремонт #улицы
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