Движение по двум улицам ограничат в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. Власти Петербурга на этой неделе закроют проезд по двум улицам в связи с проведением строительных и ремонтных работ, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 7 по 18 декабря будет закрыто движение по второй Комсомольской улице от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения. Причиной закрытия участка стали работы по прокладке тепловой сети.

С 8 по 21 декабря будет закрыто движение по Камышинской улице в створе Лесопарковой улице в связи с реконструкцией газопровода.

Кроме того, с 8 по 13 декабря планируется закрыть участок Волхонского шоссе в районе поселка Александровская — от Окружной улицы до улицы Третьей Пятилетки. Еще три участка (перекресток Школьной и Октябрьского бульвара, улица Школьная и улица Магазейная) будут перекрыты в Пушкине с 8 до 11 декабря из-за работ по прокладке газопровода.