Будущих первоклассников начнут записывать в школы в Петербурге с 15 декабря

Санкт-Петербург, 6 декабря. Представители льготных категорий граждан смогут записать своих детей в первые классы петербургских школ уже начиная с 15 декабря. В Петербурге начинается кампания по записи первоклассников, которые пойдут учиться в школы в 2018 году.

Кампания по записи детей в школы в Петербурге будет разделена на три этапа — с 15 декабря документы на поступление своих детей в школы смогут подать родители исключительно из льготных категорий населения. Затем, с 20 января, подача документов на зачисление продолжится для льготников, и к ним присоединятся родители детей, проживающих на территории, где расположена школа. Уже летом, с 1 июня, начнется прием документов на детей, которые не проживают на закрепленной территории, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Для подачи заявления на поступление требуется удостоверение личности родителя и оригинал свидетельства о рождении ребенка. Подавать заявки можно в три школы одновременно.