Парк «Россия — моя история» откроется 12 декабря в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 декабря. В северной столице 12 декабря откроет двери музей «Россия — моя история», который расположен на Бассейной улице. Первые четыре месяца осмотреть экспозицию можно бесплатно.

В Петербурге покажут историю России с древнейших времен — мультимедийный комплекс, открытый на Бассейной, оснащен 900 единицами мультимедийной техники. Здесь есть кинотеатр, лектории, открытое пространство для проведения мероприятий исторической тематики. Можно посмотреть специальную экспозицию, посвященную истории города. Отдельное внимание уделяется ратным подвигам ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».