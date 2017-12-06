Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Турция назвала «серьезной ошибкой» решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим
Общество
Парк «Россия — моя история» откроется 12 декабря в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Парк «Россия — моя история» откроется 12 декабря в Петербурге

    11:58  6 Декабря 2017
    39

    Парк «Россия — моя история» откроется 12 декабря в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 декабря. В северной столице 12 декабря откроет двери музей «Россия — моя история», который расположен на Бассейной улице. Первые четыре месяца осмотреть экспозицию можно бесплатно.

    В Петербурге покажут историю России с древнейших времен  — мультимедийный комплекс, открытый на Бассейной, оснащен 900 единицами мультимедийной техники. Здесь есть кинотеатр, лектории, открытое пространство для проведения мероприятий исторической тематики. Можно посмотреть специальную экспозицию, посвященную истории города. Отдельное внимание уделяется ратным подвигам ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге». 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть