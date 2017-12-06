Петербургский депутат потребовал очистить Думскую от «злачных» заведений

Санкт-Петербург, 6 декабря. Депутат Сергей Соловьев просит губернатора Георгия Полтавченко очистить Думскую улицу от разного рода «злачных» мест.

Накануне Соловьев направил запрос на имя Полтавченко с просьбой «облагородить» одну из центральных улиц города. Он также попросил губернатора дать оценку работе администрации Центрального района Петербурга, которая допустила распространение «сомнительных заведений». Большинство парламентариев этот запрос поддержало.

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, депутат попросил обратить внимание на ситуацию в районе Думской улицы, где расположено множество баров и других питейных заведений. Соловьев окрестил Думскую «ночным криминальным рассадником», передает издание «Невские Новости».

На сегодняшний день Думская стала эпицентром претендентов со стрельбой, пьяными драками и поножовщиной, добавил депутат.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров критические замечания Сергея Соловьева в отношении руководства Центрального района поддержал.