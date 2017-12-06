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Бесплатный Wi-Fi появился на всех станциях метро Петербурга
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    Бесплатный Wi-Fi появился на всех станциях метро Петербурга

    11:11  6 Декабря 2017
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    Бесплатный Wi-Fi появился на всех станциях метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Пассажиры петербургского метро теперь смогут пользоваться бесплатной сетью Wi-Fi на всех станциях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Петербургский метрополитен теперь полностью покрыт бесплатной сетью Wi-Fi. Церемония подключения прошла на станции метро «Крестовская», что символично, учитывая ее близость к новой футбольной арене, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

    Символический ключ, больше похожий на рубильник, перед собравшимися журналистами включил губернатор города Георгий Полтавченко. Он сообщил, что инвестору проекта это обошлось почти в 1,3 миллиарда рублей.

    Бесплатный Wi-Fi появился на всех станциях метро Петербурга

    Проект был запущен еще в мае этого года. Сначала бесплатный Интернет появился на «красной» ветке метро, а с теперь, с 6 декабря,  петербургская подземка полностью охвачена общедоступным Wi-Fi со средней скоростью 250 Мбит/с. 

    По словам начальника метрополитена Владимира Гарюгина, всего установлено 400 базовых станций. Предполагается, что метрополитен будет не единственным видом транспорта с бесплатным Интернетом. На данный момент комитет по транспорту администрации Петербурга ведет переговоры с инвестором  о запуске единой сети Wi-Fi и на другом общественном транспорте.

    Автор: Денис Машкин
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    #петербург #метро #wi-fi
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