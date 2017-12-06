Безработный из Петербурга зарезал знакомого во время ссоры

Санкт-Петербург, 6 декабря. Безработного петербуржца задержали после убийства знакомого и покушения на еще одного человека, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Убийство произошло в одном из домов по Школьной улице. Безработный петербуржец 1986 года рождения убил знакомого ножом во время ссоры. Кроме того, он попытался расправиться и с еще одним человеком. Правоохранительные органы задержали его. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на севере города застолье с участием четверых мужчин закончилось рукоприкладством и смертью одного из них. Как стало известно, тело убитого приятели вывезли в мусорном баке и сбросили в канализацию.