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Безработный из Петербурга зарезал знакомого во время ссоры
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    Безработный из Петербурга зарезал знакомого во время ссоры

    9:41  6 Декабря 2017
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    Безработный из Петербурга зарезал знакомого во время ссоры

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Безработного петербуржца задержали после убийства знакомого и покушения на еще одного человека, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    Убийство произошло в одном из домов по Школьной улице. Безработный петербуржец 1986 года рождения убил знакомого ножом во время ссоры. Кроме того, он попытался расправиться и с еще одним человеком. Правоохранительные органы задержали его. Возбуждено уголовное дело.

    Безработный из Петербурга зарезал знакомого во время ссоры

    Ранее на севере города застолье с участием четверых мужчин закончилось рукоприкладством и смертью одного из них. Как стало известно, тело убитого приятели вывезли в мусорном баке и сбросили в канализацию.

    Автор: Катерина Тимошенская
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