Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме

Санкт-Петербург, 6 декабря. Во вторник утром в строящемся многоквартирном доме в поселке Поляны Ленинградской области был обнаружен труп 31-летней женщины.

На теле пострадавшей сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ссадины и гематомы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1980 года рождения, сообщает источник ФАН.

По предварительным данным, около часа ночи 3 декабря задержанный вместе с пострадавшей распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, и подозреваемый начал избивать женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется расследование.