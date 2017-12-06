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Происшествия
Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме
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    Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме

    9:26  6 Декабря 2017
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    Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Во вторник утром в строящемся многоквартирном доме в поселке Поляны Ленинградской области был обнаружен труп 31-летней женщины.

    На теле пострадавшей сотрудники правоохранительных органов зафиксировали ссадины и гематомы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1980 года рождения, сообщает источник ФАН.

    По предварительным данным, около часа ночи 3 декабря задержанный вместе с пострадавшей распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, и подозреваемый начал избивать женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется расследование.

    Автор: Алексей Громов
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