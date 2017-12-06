В Петербурге приятели убили собутыльника и вывезли тело в мусорном баке

Санкт-Петербург, 6 декабря. На севере Петербурга застолье с участием четверых мужчин закончилось рукоприкладством и смертью одного из них. Тело убитого приятели вывезли в мусорном баке и сбросили в канализацию.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, преступление было совершено 11 ноября на улице Вавиловых в Калининском районе Петербурга. Четверо мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора — завязалась драка. Трое накинулись на одного — он не выжил. Недолго думая, мужчины погрузили тело недавнего участника застолья в мусорный контейнер и вывезли на улицу. Там его сбросили в канализационный люк.

Злоумышленники задержаны, они предстанут перед судом.