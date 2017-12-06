Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Путин в среду огласит решение России по Олимпиаде-2018
Происшествия
В Петербурге приятели убили собутыльника и вывезли тело в мусорном баке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Петербурге приятели убили собутыльника и вывезли тело в мусорном баке

    9:34  6 Декабря 2017
    63

    В Петербурге приятели убили собутыльника и вывезли тело в мусорном баке

    Санкт-Петербург, 6 декабря. На севере Петербурга застолье с участием четверых мужчин закончилось рукоприкладством и смертью одного из них. Тело убитого приятели вывезли в мусорном баке и сбросили в канализацию.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, преступление было совершено 11 ноября на улице Вавиловых в Калининском районе Петербурга. Четверо мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора — завязалась драка. Трое накинулись на одного — он не выжил. Недолго думая, мужчины погрузили тело недавнего участника застолья в мусорный контейнер и вывезли на улицу. Там его сбросили в канализационный люк.

    Злоумышленники задержаны, они предстанут перед судом.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #петербург #бак #собутыльник
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть