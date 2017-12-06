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Петербуржцы смогут оплатить проезд в электричках картой «Подорожник»
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    Петербуржцы смогут оплатить проезд в электричках картой «Подорожник»

    8:40  6 Декабря 2017
    186

    Петербуржцы смогут оплатить проезд в электричках картой «Подорожник»

    Санкт-Петербург, 6 декабря. С 12 декабря жители Петербурга смогут оплатить проезд в электричках с помощью проездной карты «Подорожник». Однако приобретать билеты при этом все равно придется.

    Как пояснили в Северо-западной пригородной пассажирской компании, пока списать средства напрямую с карты не получится в связи с тем, что стоимость проезда в пригородных поездах варьируется в зависимости от протяженности маршрута, пишет интернет-издание 78.ru.

    Тем не менее, «Подорожник» можно будет предъявить в качестве оплаты, билет запишут прямо на карту. Таким образом, будет экономиться бумага, а также время пассажиров, приобретающих абонемент.

    Автор: Алексей Громов
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    #электричка #транспорт #подорожник
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