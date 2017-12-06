Компаниям запретят использовать «Санкт-Петербург» в названиях

Санкт-Петербург, 6 декабря. Депутаты петербургского закса Денис Четырбок и Анастасия Мельникова выступили с инициативой, согласно которой имя города можно будет использовать в юридических названиях фирм лишь с разрешения местных властей. Об этом рассказали во вторник в пресс-службе комитета по законодательству городского парламента.

Отмечается, что при получении разрешения на использование имя города будет выдаваться соответствующий документ.

Как отметили авторы проекта, сегодняшних игроков рынка данная инициатива не коснется, передает ТАСС.

«Такое правило будет распространяться на все компании, которые хотят называться Санкт-Петербургскими. Когда человек видит вывеску «Компания Санкт-Петербурга», у него создается впечатление, что город каким-либо образом участвует в ее деятельности», — отмечают инициаторы.

Курировать процесс предлагается Федеральной налоговой службе (ФНС), пишет «Политэксперт».