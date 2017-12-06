Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти насмерть забил женщину в строящемся доме
Общество
Компаниям запретят использовать «Санкт-Петербург» в названиях
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Компаниям запретят использовать «Санкт-Петербург» в названиях

    8:45  6 Декабря 2017
    220

    Компаниям запретят использовать «Санкт-Петербург» в названиях

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Депутаты петербургского закса Денис Четырбок и Анастасия Мельникова выступили с инициативой, согласно которой имя города можно будет использовать в юридических названиях фирм лишь с разрешения местных властей. Об этом рассказали во вторник в пресс-службе комитета по законодательству городского парламента.

    Отмечается, что при получении разрешения на использование имя города будет выдаваться соответствующий документ.

    Как отметили авторы проекта, сегодняшних игроков рынка данная инициатива не коснется, передает ТАСС.

    Компаниям запретят использовать «Санкт-Петербург» в названиях

    «Такое правило будет распространяться на все компании, которые хотят называться Санкт-Петербургскими. Когда человек видит вывеску «Компания Санкт-Петербурга», у него создается впечатление, что город каким-либо образом участвует в ее деятельности», — отмечают инициаторы.

    Курировать процесс предлагается Федеральной налоговой службе (ФНС), пишет «Политэксперт».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #депутаты #петербург #закс #заксобрание
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть