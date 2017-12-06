МЧС предупредило жителей Петербурга о снежном накате и гололеде

Санкт-Петербург, 6 декабря. Петербуржцев предупредили о появлении гололеда и снежных накатов на дорогах и тротуарах города. Предупреждение распространило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, в среду в городе ожидается появление гололеда и снежных накатов. Синоптики обещают Северной столице минусовую температуру, ночью и утром 6 декабря в городе пройдет снег.

В среду днем в Петербурге будет облачно, возможен несильный западный ветер. В области ожидаются снегопады, местами возможен слабый туман.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что из-за дефекта тепломагистрали во Фрунзенском районе Петербурга залило кипятком улицу. Горячая вода разлилась по проезжей части в районе пересечения проспекта Славы и Будапештской улицы.