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МЧС предупредило жителей Петербурга о снежном накате и гололеде
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    МЧС предупредило жителей Петербурга о снежном накате и гололеде

    6:46  6 Декабря 2017
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    МЧС предупредило жителей Петербурга о снежном накате и гололеде

    Санкт-Петербург, 6 декабря. Петербуржцев предупредили о появлении гололеда и снежных накатов на дорогах и тротуарах города. Предупреждение распространило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

    По данным ведомства, в среду в городе ожидается появление гололеда и снежных накатов. Синоптики обещают Северной столице минусовую температуру, ночью и утром 6 декабря в городе пройдет снег.

    В среду днем в Петербурге будет облачно, возможен несильный западный ветер. В области ожидаются снегопады, местами возможен слабый туман.

    Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что из-за дефекта тепломагистрали во Фрунзенском районе Петербурга залило кипятком улицу. Горячая вода разлилась по проезжей части в районе пересечения проспекта Славы и Будапештской улицы.

    Автор: Виталий Малясев
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    #петербург #снегопад #снег #гололед
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