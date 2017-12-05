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Политика
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Россия
МЧС предупредило автомобилистов Петербурга об опасности дорог
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    МЧС предупредило автомобилистов Петербурга об опасности дорог

    19:09  5 Декабря 2017
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    МЧС предупредило автомобилистов Петербурга об опасности дорог

    Санкт-Петербург, 5 декабря. 6 декабря в Петербурге ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом рассказали в понедельник представители городского управления МЧС Российской Федерации.

    Спасатели также попросили водителей проявить осторожность на петербургских дорогах.

    «6 декабря в Санкт-Петербурге на дорогах ожидается снежный накат, местами гололедица… Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях», — указано в заявлении пресс-службы ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сильные снегопады парализовали движение транспорта в Самаре и Новосибирске.

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #петербург
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