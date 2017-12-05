МЧС предупредило автомобилистов Петербурга об опасности дорог

Санкт-Петербург, 5 декабря. 6 декабря в Петербурге ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом рассказали в понедельник представители городского управления МЧС Российской Федерации.

Спасатели также попросили водителей проявить осторожность на петербургских дорогах.

«6 декабря в Санкт-Петербурге на дорогах ожидается снежный накат, местами гололедица… Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях», — указано в заявлении пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что сильные снегопады парализовали движение транспорта в Самаре и Новосибирске.