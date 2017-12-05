Депутаты предложили регламентировать порядок богослужений в Исаакиевском соборе

Санкт-Петербург, 5 декабря. Депутаты петербургского Законодательного собрания предложили губернатору города Георгию Полтавченко определить порядок богослужений в храмах, входящих в музейный комплекс «Исаакиевский собор».

Соответствующее обращение они направили Полтавченко во вторник, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург». В настоящее время порядок богослужений устанавливается самим музеем и Петербургской епархией. Однако в ЗакСе считают, что соответствующий договор, предусматривающий права и интересы обеих сторон, должен быть заключен между епархией и городским правительством.

«Полагаем, что было бы правильным заключение этого соглашения с уточнением при необходимости условий и порядка проведения богослужений, а также прав и обязанностей сторон в целях обеспечения прав как посетителей музея, так и верующих граждан», — говорится в послании.

Депутаты считают, что такой шаг поможет сохранить храмы как объекты культурного наследия. Напомним, скандал вокруг Исаакиевского собора разгорелся после того, как в январе 2017 года губернатор Георгий Полтавченко подтвердил передачу храма в пользование РПЦ. Горожане и некоторые представители местных властей выступили с резкой критикой такого шага губернатора и выступали с требованием провести референдум по определению статуса собора.