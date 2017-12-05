Охранник «Пятерочки», которого подозревают в избиении покупательницы, отстранен от работы

Санкт-Петербург, 5 декабря. В магазине «Пятерочка» проводят внутреннюю проверку по факту избиения охранником посетительницы стеклянной дверью, сотрудник частного охранного предприятия от работы отстранен, сообщила ФАН пресс-служба X5 Retail Group.

По словам представителя торговой компании, в настоящее время служба безопасности ознакомилась с записями камер видеонаблюдения и опросила сотрудников магазина. Факт причинения ущерба здоровью посетительницы не подтвердился.

«Компания взаимодействует с полицией для выяснения всех обстоятельств. Сотрудник ЧОП отстранён от работы на объектах компании до завершения всех проверок», — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщалось, жительница Пушкина обратилась в полицию, сообщив, что в понедельник в магазине «Пятерочка» охранник избил ее стеклянной дверью, заподозрив в краже продуктов.