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Охранник «Пятерочки», которого подозревают в избиении покупательницы, отстранен от работы
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    Охранник «Пятерочки», которого подозревают в избиении покупательницы, отстранен от работы

    14:48  5 Декабря 2017
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    Охранник «Пятерочки», которого подозревают в избиении покупательницы, отстранен от работы

    Санкт-Петербург, 5 декабря. В магазине «Пятерочка» проводят внутреннюю проверку по факту избиения охранником посетительницы стеклянной дверью, сотрудник частного охранного предприятия от работы отстранен, сообщила ФАН пресс-служба X5 Retail Group.

    По словам представителя торговой компании, в настоящее время служба безопасности ознакомилась с записями камер видеонаблюдения и опросила сотрудников магазина. Факт причинения ущерба здоровью посетительницы не подтвердился.

    «Компания взаимодействует с полицией для выяснения всех обстоятельств. Сотрудник ЧОП отстранён от работы на объектах компании до завершения всех проверок», — говорится в сообщении.

    Напомним, как ранее сообщалось, жительница Пушкина обратилась в полицию, сообщив, что в понедельник в магазине «Пятерочка» охранник избил ее стеклянной дверью, заподозрив в краже продуктов. 

    Автор: Алексей Громов
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    #пятерочка #охранник
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