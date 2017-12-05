Стало известно, когда возобновятся авиарейсы между Петербургом и Мальтой

Санкт-Петербург, 5 декабря. Постоянное авиационное сообщение между Северной столицей и Мальтой возобновится после трехлетнего перерыва, перевозчик Air Malta с марта будущего года откроет прямые рейсы на остров. Об этом во вторник заявила пресс-служба управляющей компании «Пулково» — «Воздушные ворота Северной столицы».

Отмечается, что рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320 два раза в неделю, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Из Валлетты в Петербург самолеты будут отправляться по средам и субботам, в обратном направлении — по четвергам и воскресеньям, следует из сообщения.

Напомним, что перелеты были прерваны осенью 2014 года, однако причины в компании не уточняли.

В пресс-службе компании также добавили, что отдельный интерес к Северной столице в будущем году добавляет проведение мундиаля-2018.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.