Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Читатели журнала Time назвали «Человека года — 2017»
Общество
Стало известно, когда возобновятся авиарейсы между Петербургом и Мальтой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, когда возобновятся авиарейсы между Петербургом и Мальтой

    13:04  5 Декабря 2017
    88

    Стало известно, когда возобновятся авиарейсы между Петербургом и Мальтой

    Санкт-Петербург, 5 декабря. Постоянное авиационное сообщение между Северной столицей и Мальтой возобновится после трехлетнего перерыва, перевозчик Air Malta с марта будущего года откроет прямые рейсы на остров. Об этом во вторник заявила пресс-служба управляющей компании «Пулково» — «Воздушные ворота Северной столицы». 

    Отмечается, что рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320 два раза в неделю, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Из Валлетты в Петербург самолеты будут отправляться по средам и субботам, в обратном направлении — по четвергам и воскресеньям, следует из сообщения. 

    Стало известно, когда возобновятся авиарейсы между Петербургом и Мальтой

    Напомним, что перелеты были прерваны осенью 2014 года, однако причины в компании не уточняли.

    В пресс-службе компании также добавили, что отдельный интерес к Северной столице в будущем году добавляет проведение мундиаля-2018. 

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #мальта #авиасообщение #рейсы #самолеты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть