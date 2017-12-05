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Названа главная угроза экологии Финского залива
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    Названа главная угроза экологии Финского залива

    10:41  5 Декабря 2017
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    Названа главная угроза экологии Финского залива

    Санкт-Петербург, 5 декабря. Экология Финского залива в опасности из-за попавших в его воды десятков тон микропластика, сообщили специалисты организации «Чистая Балтика».

    Эксперты проводили свои исследования, взяв пробы воды в Финском заливе, Неве и Охте летом и осенью 2016 года. Анализ данных показал, что в воде содержатся несколько десятков тонн микропластика. Как удалось установить экологам, он попал туда вместе со стоковыми водами.

    Специалисты разработали специальную брошюру, в которой собрана информация о нескольких десятках самых популярных гелей для душа, шампунях и других средствах гигиены. Эксперты обратили внимание, что использование товаров бытовой химии наносит весомый вред экологии.

    Названа главная угроза экологии Финского залива

    По информации ученых, вместе с рыбой и морепродуктами, пойманных в этих водах, на столы попадают болезнетворные бактерии, которые способны вызвать развитие злокачественных новообразований.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #экология #финский залив #угроза #бытовая химия
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