Названа главная угроза экологии Финского залива

Санкт-Петербург, 5 декабря. Экология Финского залива в опасности из-за попавших в его воды десятков тон микропластика, сообщили специалисты организации «Чистая Балтика».

Эксперты проводили свои исследования, взяв пробы воды в Финском заливе, Неве и Охте летом и осенью 2016 года. Анализ данных показал, что в воде содержатся несколько десятков тонн микропластика. Как удалось установить экологам, он попал туда вместе со стоковыми водами.

Специалисты разработали специальную брошюру, в которой собрана информация о нескольких десятках самых популярных гелей для душа, шампунях и других средствах гигиены. Эксперты обратили внимание, что использование товаров бытовой химии наносит весомый вред экологии.

По информации ученых, вместе с рыбой и морепродуктами, пойманных в этих водах, на столы попадают болезнетворные бактерии, которые способны вызвать развитие злокачественных новообразований.