Автомобиль протаранил отбойник и рухнул с развязки в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 декабря. Автомобиль Toyota RAV4 рухнул с развязки Шафировского и Индустриального проспектов в Северной столице в ночь на вторник, 5 декабря. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машина мчалась на скорости примерно 100 километров в час, затем протаранила отбойник и рухнула с развязки.

Согласно предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автомобиля он был один, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

По неподтвержденным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра.

В минувшую субботу, 2 декабря, на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского Mercedes на сумасшедшей скорости врезался в минивэн. В результате страшного ДТП погибли четыре человека.