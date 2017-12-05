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Автомобиль протаранил отбойник и рухнул с развязки в Петербурге
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    Автомобиль протаранил отбойник и рухнул с развязки в Петербурге

    10:06  5 Декабря 2017
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    Автомобиль протаранил отбойник и рухнул с развязки в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 декабря. Автомобиль Toyota RAV4 рухнул с развязки Шафировского и Индустриального проспектов в Северной столице в ночь на вторник, 5 декабря. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». 

    По словам очевидцев, машина мчалась на скорости примерно 100 километров в час, затем протаранила отбойник и рухнула с развязки. 

    Согласно предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автомобиля он был один, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Автомобиль протаранил отбойник и рухнул с развязки в Петербурге

    По неподтвержденным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра.

    В минувшую субботу, 2 декабря, на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского Mercedes на сумасшедшей скорости врезался в минивэн. В результате страшного ДТП погибли четыре человека.

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #петербург #авария #toyota rav4
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