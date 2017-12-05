Названы самые успешные инвестиционные проекты Петербурга за 2017 год

Санкт-Петербург, 5 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил премию «Инвестор года» самым успешным проектам города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Победителями премии «Инвестор года» стали компании, которые внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие Петербурга.

«Каждый проект в полной мере отвечает заданному вектору развития Петербурга и работает на город, благополучие его жителей, — цитирует Полтавченко «Политэксперт». — Это свидетельствует о слаженной партнерской работе петербургского бизнеса и городского правительства».

Победителями конкурса стали проекты по строительству автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», по созданию многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», по возведению комплекс ЗАО «Биокад», открытию памятника «Ансамбль «Новая Голландия», реализации торгового комплекса «Охта Молл», а также появлению в городе гостиницы Hampton by Hilton St. Petersburg ExpoForum.

Также компания «Ракурс-инжиниринг» была награждена за разработку и производство программно-технических комплексов для объектов энергетики. За открытые спортивные комплексы в Петербурге награду получил хоккейный клуб СКА.