Петербуржец умер на приеме у стоматолога

Санкт-Петербург, 5 декабря. Петербуржец умер во время приема у стоматолога, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

В одной из стоматологий Петербурга умер пациент. Отмечается, что мужчине, который пришел на прием к врачу, было 68 лет.

Специалисты, приехавшие на вызов, констатировали, что насильственных признаков смерти на теле мужчины не обнаружено. Подробности трагедии уточняются.

Ранее стало известно, что пожилой петербуржец полгода насиловал собственную внучку. Об этом сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города после соответствующего заявления от матери пострадавшей.