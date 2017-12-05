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Петербуржец умер на приеме у стоматолога
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    Петербуржец умер на приеме у стоматолога

    9:19  5 Декабря 2017
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    Петербуржец умер на приеме у стоматолога

    Санкт-Петербург, 5 декабря. Петербуржец умер во время приема у стоматолога, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    В одной из стоматологий Петербурга умер пациент. Отмечается, что мужчине, который пришел на прием к врачу, было 68 лет.

    Специалисты, приехавшие на вызов, констатировали, что насильственных признаков смерти на теле мужчины не обнаружено. Подробности трагедии уточняются.

    Петербуржец умер на приеме у стоматолога

    Ранее стало известно, что пожилой петербуржец полгода насиловал собственную внучку. Об этом сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города после соответствующего заявления от матери пострадавшей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #смерть #пациент #стоматолог
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