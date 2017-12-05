Безработный житель Петербурга «заминировал» многоэтажку

Санкт-Петербург, 5 декабря. Безработный житель Петербурга «заминировал» жилой дом в Петербурге.

Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах Северной столицы, инцидент произошел накануне. Мужчина 1972 года рождения позвонил в службу «112». Он рассказал об угрозе теракта в 14-этажном доме в Петербурге.

На место выехала полиция. Из здания эвакуировали людей. Взрывных устройств обнаружено не было.

Позже «телефонный террорист» был задержан. Полиция выясняет все детали случившегося.