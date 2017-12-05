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Происшествия
Безработный житель Петербурга «заминировал» многоэтажку
Происшествия
Безработный житель Петербурга «заминировал» многоэтажку
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    Безработный житель Петербурга «заминировал» многоэтажку

    9:10  5 Декабря 2017
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    Безработный житель Петербурга «заминировал» многоэтажкуСанкт-Петербург, 5 декабря. Безработный житель Петербурга «заминировал» жилой дом в Петербурге.

    Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах Северной столицы, инцидент произошел накануне. Мужчина 1972 года рождения позвонил в службу «112». Он рассказал об угрозе теракта в 14-этажном доме в Петербурге.

    На место выехала полиция. Из здания эвакуировали людей. Взрывных устройств обнаружено не было.

    Позже «телефонный террорист» был задержан. Полиция выясняет все детали случившегося. 

    Безработный житель Петербурга «заминировал» многоэтажку

    Автор: Алия Садыкова
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    #петербург #бомба #террорист
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