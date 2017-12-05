Житель Петербурга полгода насиловал семилетнюю внучку

Санкт-Петербург, 5 декабря. Пожилой петербуржец полгода насиловал собственную внучку, сообщили источники в правоохранительных органах Северной столицы.

В правоохранительные органы обратилась петербурженка. По ее словам, ее дочь полгода насиловал собственный дедушка. Она отметила, что это происходило с 1 июня по 25 ноября текущего года. Пострадавшая девочка является ученицей второго класса.

Подозреваемый в изнасиловании школьницы задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудник магазина «Пятерочка» в Пушкине избил покупательницу, заподозрив ее в краже продуктов. Охранник нанес удары посетительнице магазина стеклянной дверью.