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Житель Петербурга полгода насиловал семилетнюю внучку
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    Житель Петербурга полгода насиловал семилетнюю внучку

    9:09  5 Декабря 2017
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    Житель Петербурга полгода насиловал семилетнюю внучку

    Санкт-Петербург, 5 декабря. Пожилой петербуржец полгода насиловал собственную внучку, сообщили источники в правоохранительных органах Северной столицы.

    В правоохранительные органы обратилась петербурженка. По ее словам, ее дочь полгода насиловал собственный дедушка. Она отметила, что это происходило с 1 июня по 25 ноября текущего года. Пострадавшая девочка является ученицей второго класса.

    Подозреваемый в изнасиловании школьницы задержан. Возбуждено уголовное дело.

    Житель Петербурга полгода насиловал семилетнюю внучку

    Ранее сообщалось, что сотрудник магазина «Пятерочка» в Пушкине избил покупательницу, заподозрив ее в краже продуктов. Охранник нанес удары посетительнице магазина стеклянной дверью.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #изнасилование #школьница #внучка #дед
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