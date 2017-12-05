Охранник «Пятерочки» избил покупательницу стеклянной дверью в Пушкине

Пушкин, 5 декабря. Сотрудник магазина «Пятерочка» в Пушкине избил покупательницу, заподозрив ее в краже продуктов.

Об инциденте в социальных сетях рассказал супруг пострадавшей. По его словам, инцидент произошел 4 декабря после полудня в магазине, который находится на Ленинградской улице в Пушкине.

49-летняя женщина пошла в магазин за продуктами. Она долго выбирала сыр, после чего поставила продукт обратно и решила его не покупать. Затем женщина направилась в сторону касс. К покупательнице подошел охранник и начал предъявлять претензии. Женщина показала содержимое сумки охраннику. Последний попытался отобрать у нее личные вещи. Отдавать ценности она отказалась и получила несколько ударов стеклянной дверью, которые ей нанес охранник магазина.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку. Ведется следствие.

Ранее Газета.ru писала, что лидера «Коррозия металла» Троицкого избили в Подмосковье.