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Охранник «Пятерочки» избил покупательницу стеклянной дверью в Пушкине
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    Охранник «Пятерочки» избил покупательницу стеклянной дверью в Пушкине

    8:54  5 Декабря 2017
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    Охранник «Пятерочки» избил покупательницу стеклянной дверью в Пушкине

    Пушкин, 5 декабря. Сотрудник магазина «Пятерочка» в Пушкине избил покупательницу, заподозрив ее в краже продуктов.

    Об инциденте в социальных сетях рассказал супруг пострадавшей. По его словам, инцидент произошел 4 декабря после полудня в магазине, который находится на Ленинградской улице в Пушкине.

    49-летняя женщина пошла в магазин за продуктами. Она долго выбирала сыр, после чего поставила продукт обратно и решила его не покупать. Затем женщина направилась в сторону касс. К покупательнице подошел охранник и начал предъявлять претензии. Женщина показала содержимое сумки охраннику. Последний попытался отобрать у нее личные вещи. Отдавать ценности она отказалась и получила несколько ударов стеклянной дверью, которые ей нанес охранник магазина.

    Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку. Ведется следствие.

    Ранее Газета.ru писала, что лидера «Коррозия металла» Троицкого избили в Подмосковье. 

    Охранник «Пятерочки» избил покупательницу стеклянной дверью в Пушкине

     

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #пятерочка #охранник
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