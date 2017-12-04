Около 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

Санкт-Петербург, 4 декабря. Около 15 тысяч кубометров снега собрали и вывезли с улиц Петербурга за прошедшую неделю, сообщили в комитете по благоустройству города.

В этом году зима пришла в Петербург прямо по расписанию: начало декабря оказалось снежным. Впрочем, уже последние дни ноября успешно создали петербуржцам сугробами новогоднее настроение. Отмечается, что высота сугробов в некоторых районах Северной столицы достигала 10 сантиметров.

Это осложнило работу дворников: только в понедельник, 4 декабря, расчищать улицы города вышли 936 человек, а также выехали 589 спецмашин.

«С приходом первого снегопада дорожники вывезли с улиц города 15 тысяч кубометров снега, — цитирует представителей комитета «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — Техника дорожных предприятий отработала около 7,5 тысячи смен, работники ручного труда — 8,7 тысячи смен».

Ранее в МЧС предупредили жителей Петербурга о необходимости аккуратнее передвигаться по дорогам города из-за высокой угрозы гололедицы.