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Происшествия
Очевидец сообщил о стрельбе возле станции метро «Рыбацкое» в Петербурге
Общество
Около 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю
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    Около 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

    17:23  4 Декабря 2017
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    Около 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

    Санкт-Петербург, 4 декабря. Около 15 тысяч кубометров снега собрали и вывезли с улиц Петербурга за прошедшую неделю, сообщили в комитете по благоустройству города.

    В этом году зима пришла в Петербург прямо по расписанию: начало декабря оказалось снежным. Впрочем, уже последние дни ноября успешно создали петербуржцам сугробами новогоднее настроение. Отмечается, что высота сугробов в некоторых районах Северной столицы достигала 10 сантиметров.

    Это осложнило работу дворников: только в понедельник, 4 декабря, расчищать улицы города вышли 936 человек, а также выехали 589 спецмашин.

    «С приходом первого снегопада дорожники вывезли с улиц города 15 тысяч кубометров снега, — цитирует представителей комитета «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — Техника дорожных предприятий отработала около 7,5 тысячи смен, работники ручного труда — 8,7 тысячи смен».

    Около 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

    Ранее в МЧС предупредили жителей Петербурга о необходимости аккуратнее передвигаться по дорогам города из-за высокой угрозы гололедицы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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