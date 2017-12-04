Спасатели МЧС предупредили петербуржцев о гололедице во вторник

Санкт-Петербург, 4 декабря. Жителям Петербурга следует аккуратнее передвигаться по дорогам города из-за высокой угрозы гололедицы, заявили представители главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели МЧС предупредили, что во вторник, 4 декабря, возможна гололедица.

«В связи с этим специалисты главного управления МЧС России по городу обращаются к жителям и гостям Северной столицы с призывом быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях», — сообщили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад усложнил дорожную ситуацию в Москве. Из-за плохой погоды пробки выросли в два раза: утром в понедельник они достигли восьми баллов из десяти.