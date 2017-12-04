«Делимобиль» с поминутной оплатой начал работать в аэропорту «Пулково»

Санкт-Петербург, 4 декабря. Начиная с сегодняшнего дня в петербургском аэропорту «Пулково» работает сервис каршеринга «Делимобиль». Прилетевшие в аэропорт гости города могут арендовать там автомобиль с поминутной оплатой.

Места для стоянки арендуемых «делимобилей» расположены в зоне краткосрочной парковки «Пулково» Р3. Туда можно заехать на принадлежащем каршеринговому сервису автомобиле без дополнительной платы.

«Теперь поездки в аэропорт для петербуржцев и гостей города станут еще удобнее», — заявил в беседе с газетой «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» директор каршерингового сервиса Леонид Сысоев.

Он отметил, что забронировать «делимобиль» можно еще на подлете к «Пулково» через сайт, а завершить аренду можно, доехав до любой из разрешенных зон парковки в пределах Петербурга — там можно просто оставить автомобиль и закрыть его с помощью мобильного приложения, сообщив в компанию, что аренда закончена.

Тарифы у «Делимобиля» стандартные для сервиса каршеринга в Петербурге — пользование автомобилем обойдется от 7 рублей в минуту.