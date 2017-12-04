Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на площади Мурманска, возбуждено уголовное дело
Общество
Новые ограничения движения ждут петербургских водителей с 5 декабря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новые ограничения движения ждут петербургских водителей с 5 декабря

    13:12  4 Декабря 2017
    42

    Новые ограничения движения ждут петербургских водителей с 5 декабря

    Санкт-Петербург, 4 декабря. Транспортное движение по Московскому шоссе временно ограничат со вторника, 5 декабря. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). 

    Отмечается, что ограничение связано с ремонтными работами. 

    «С 5 по 15 декабря ограничено движение транспорта по Московскому шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта», — говорится в сообщении. 

    Начиная с 6 и по 19 декабря включительно движение будет временно недоступно от Смольного проезда до Синопской набережной по причине демонтажных работ.

    Новые ограничения движения ждут петербургских водителей с 5 декабря

    Кроме того, из-за ремонтных работ трамвайных путей с 6 по 25 декабря движение транспорта будет ограничено по четной стороне Долгоозерной улице. 

    Ранее сообщалось, что движение транспорта по проспекту Косыгина в Петербурге откроют весной будущего года. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #транспорт #движение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть