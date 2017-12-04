Новые ограничения движения ждут петербургских водителей с 5 декабря

Санкт-Петербург, 4 декабря. Транспортное движение по Московскому шоссе временно ограничат со вторника, 5 декабря. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Отмечается, что ограничение связано с ремонтными работами.

«С 5 по 15 декабря ограничено движение транспорта по Московскому шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта», — говорится в сообщении.

Начиная с 6 и по 19 декабря включительно движение будет временно недоступно от Смольного проезда до Синопской набережной по причине демонтажных работ.

Кроме того, из-за ремонтных работ трамвайных путей с 6 по 25 декабря движение транспорта будет ограничено по четной стороне Долгоозерной улице.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по проспекту Косыгина в Петербурге откроют весной будущего года.