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Chevrolet Niva протаранил припаркованные автомобили в Петербурге, есть пострадавшие
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    Chevrolet Niva протаранил припаркованные автомобили в Петербурге, есть пострадавшие

    10:48  4 Декабря 2017
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    Chevrolet Niva протаранил припаркованные автомобили в Петербурге, есть пострадавшие

    Санкт-Петербург, 4 декабря. Три человека получили ранения в результате столкновения шести транспортных средств на улице Ленсовета в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. 

    Согласно информации ведомства, в минувшее воскресенье примерно в 22.25 автомобиль Chevrolet Niva протаранил припаркованный у обочины автомобиль.

    В итоге произошло столкновение с еще четырьмя автомобилями, которые стояли на парковке, а в Chevrolet Niva произошел пожар, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Chevrolet Niva протаранил припаркованные автомобили в Петербурге, есть пострадавшие

    В результате дорожно-транспортного происшествия три человека пострадали. Предполагаемый виновник происшествия доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

    Выясняются все обстоятельства и причины ДТП. 

    Накануне автомобиль влетел в микроавтобус в Петербурге, в результате ДТП четыре человека погибли. 

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #петербург
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