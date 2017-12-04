Chevrolet Niva протаранил припаркованные автомобили в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 4 декабря. Три человека получили ранения в результате столкновения шести транспортных средств на улице Ленсовета в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно информации ведомства, в минувшее воскресенье примерно в 22.25 автомобиль Chevrolet Niva протаранил припаркованный у обочины автомобиль.

В итоге произошло столкновение с еще четырьмя автомобилями, которые стояли на парковке, а в Chevrolet Niva произошел пожар, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека пострадали. Предполагаемый виновник происшествия доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Накануне автомобиль влетел в микроавтобус в Петербурге, в результате ДТП четыре человека погибли.