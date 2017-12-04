Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Мощный снегопад парализовал Уфу: город встал в 9-балльных пробках
Происшествия
Трое выходцев с Кавказа похитили мальчика и увезли в заброшенный дом в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трое выходцев с Кавказа похитили мальчика и увезли в заброшенный дом в Ленобласти

    9:31  4 Декабря 2017
    50

    Трое выходцев с Кавказа похитили мальчика и увезли в заброшенный дом в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 4 декабря. Трое выходцев с Кавказа похитили 11-летнего мальчика и оставили его одного в заброшенном доме в другом городе Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    В полицию Ленобласти обратилась жительница Курортного района. Она сообщила, что ее 11-летнего сына похитили трое мужчин кавказской внешности. Ребенок потерял сознание и очнулся один в заброшенном доме в другом городе Ленинградской области — Зеленогорске.

    Трое выходцев с Кавказа похитили мальчика и увезли в заброшенный дом в Ленобласти

    Ранее сообщалось, что кемеровские следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки на железнодорожных путях. Как отмечается, школьница погибла под поездом, не услышав его приближения.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ленобласть #петербург #похищение #зеленогорск #мальчик
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть