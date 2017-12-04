Трое выходцев с Кавказа похитили мальчика и увезли в заброшенный дом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 декабря. Трое выходцев с Кавказа похитили 11-летнего мальчика и оставили его одного в заброшенном доме в другом городе Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

В полицию Ленобласти обратилась жительница Курортного района. Она сообщила, что ее 11-летнего сына похитили трое мужчин кавказской внешности. Ребенок потерял сознание и очнулся один в заброшенном доме в другом городе Ленинградской области — Зеленогорске.

Ранее сообщалось, что кемеровские следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки на железнодорожных путях. Как отмечается, школьница погибла под поездом, не услышав его приближения.